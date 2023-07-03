Столтенберг вступил в должность генсека НАТО в 2014 году.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг останется в должности еще на год. Ожидается, что члены НАТО продлят его полномочия во вторник, 4 июля 2023 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех дипломатов, которые предоставили информацию на условиях анонимности. Столтенберг должен был уходить с должности в сентябре 2023 года. Еще в феврале он заявлял, что не хочет продлевать свой контракт, но члены НАТО попросили его согласиться после того, как не смогли достичь консенсуса по следующему генеральному секретарю.

Среди претендентов на должность генсекретаря НАТО были министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который открыто заявил, что хотел бы поработать на этом посту, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая публично отрицала, что ее кандидатуру рассматривают.

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Отмечается, что 64-летний Йенс Столтенберг, который ранее был премьер-министром Норвегии, вступил в должность генсека НАТО в 2014 году.

Война в Украине: последние заявления Столтенберга

19 июня 2023 года Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, Украину не пригласят присоединиться к Альянсу. По его словам, выдача официального приглашения не обсуждается на саммите и во время его подготовки.

Ранее Столтенберг предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и Россией на фоне призывов к диалогу со страной-агрессором, звучащих в адрес Киева. Генсек НАТО подчеркнул, что мир должен быть справедливым, чтобы он длился долго. Столтенберг также отметил, что "мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией".

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