В Германии все глубже осознают масштаб угрозы от своего бывшего стратегического партнера.

Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти выделить миллиарды евро на защиту гражданского населения от возможной войны, в частности на строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает DW.

"Безопасность больше нельзя считать чем-то очевидным. Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным. В целом речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", - заявил глава объединения Андре Берггеггер.

По его словам, на эти задачи нужно тратить минимум по миллиарду евро в год в течение следующего десятилетия. И даже таких средств будет мало, чтобы решить проблему целиком, считает он.

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В частности, глава Немецкого союза городов и общин призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране, ведь из двух тысяч укрытий, построенных во времена "холодной войны", сейчас в Германии осталось только 600. Их хватит только на 500 тысяч человек.

По мнению Берггеггера, существует "острая необходимость" не только восстановить старые заброшенные убежища, но и построить новые, более современные укрытия. Также он считает, что каждой общине нужна своя система сирены воздушной тревоги, ведь полагаться только на приложения для смартфонов нельзя.

Как отмечает DW, накануне с призывом усилить гражданскую оборону в Германии выступил министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, необходимо действовать быстро.

В Германии осознают угрозу войны

Как писал УНИАН, ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и страны-члены Североатлантического альянса готовиться к "худшему сценарию" - нападению агрессора на страны НАТО.

Также мы рассказывали, что правительство Германии смоделировало базовый сценарий возможного нападения России на блок НАТО и пришло к выводу, что немцам точно придется воевать. Правительственные аналитики пришли к выводу, что начало войны будет состоять из четырех основных фаз.

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