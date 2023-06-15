Также Германия отправила грузовики, тягачи и полуприцепы.

В течение последней недели Германия отправила в Украину новую помощь. Среди прочего, поступили бронированные машины для разминирования территории Wisent 1.

Как отмечается на сайте правительства Германии, страна отправила две таких бронемашины. Всего Украине передали уже четыре машины Wisent 1. Известно, что они имеют модифицированный корпус танков Leopard 1 и оснащены высокой защитой от мин и баллистической защитой.

Кроме того, за последнюю неделю Германия передала Украине два тягача 8х8 и два полуприцепа. Также страна отправила 16 грузовиков Zetros и 300 тысяч аптечек.

Помощь для Украины

Украина получит сотни ракет для ПВО. Помощь поступит от Дании, Нидерландов, Великобритании и США. Речь идет о ракетах малой и средней дальности.

Кроме того, Норвегия и Дания передадут Украине новую партию артиллерийских снарядов. Также от Нидерландов будут переданы снарядовые гильзы, а от Дании Украина получит взрыватели и топливные заряды к снарядам.

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