'Непредсказуемый' Трамп может стать ключом к миру в Украине, - экс-генсек НАТО

Бывший высокопоставленный чиновник Альянса выразил сомнение, что тот заставит украинцев принять несправедливое мирное соглашение.

"Непредсказуемость" Дональда Трампа может стать ключом к достижению мира в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Politico.

По мнению Расмуссена, другой подход, который может сработать, - это апелляция к эго Трампа. "Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине", - заявил Расмуссен.

Он добавил, что Трамп должен "сказать Путину прекратить войну".

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Несмотря на положительные высказывания Трампа в адрес Путина, российский диктатор не поздравил его с победой на выборах, поскольку отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными.

Расмуссен признал риск, что Трамп может свернуть военную помощь Украине, но выразил сомнение, что тот заставит украинцев принять несправедливое мирное соглашение:

"Я не думаю, что он хотел бы, чтобы его изображали неудачником".

Избрание Трампа пришлось на критический момент в войне России против Украины. Пока украинский президент Владимир Зеленский неоднократно обращается к международным союзникам, включая США, с просьбой увеличить поддержку Киева, Россия получила подкрепление от северокорейских войск.

"Мирный план" Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

По данным The Wall Street Journal, Трамп пока не утвердил конкретного плана, в частности относительно того, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Хотя советники предложили свои идеи, однако окончательное решение будет принимать только Трамп, сказали они.

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