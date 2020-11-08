Ангела Меркель, Эманнуэль Макрон и Джастин Трюдо уже поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Кандидата в президенты США Джо Байдена поздравили с победой президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Канады и многие другие.

Об этом пишет ZN.UA.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Байдена

Он заявил, что с нетерпением ожидает решения «величайших мировых проблем» с новой администрацией. В заявлении Трюдо сказал, что он будет работать с Соединенными Штатами, чтобы «продвигать мир и интеграцию, экономическое процветание и действия по борьбе с изменением климата во всем мире». Трюдо не упомянул нынешнего президента США Дональда Трампа, с которым у него часто были непростые отношения.

«От имени правительства Канады я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Канада и Соединенные Штаты поддерживают необычные отношения, уникальные на мировой арене ».

«Я с нетерпением жду возможности работать с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Харрис, их администрацией и Конгрессом США, пока мы вместе решаем величайшие мировые проблемы».

Поздравление канцлера Германии Ангелы Меркель

«Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим справиться с серьезными проблемами нашего времени».

Поздравление главы МИД Германии Хайко Мааса

«Мы рассчитываем на сотрудничество со следующей администрацией США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для трансатлантического перезапуска и Нового курса».

Поздравление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

«Поздравляем Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис с ее историческим достижением.

«США - наш самый важный союзник, и я рассчитываю на тесное сотрудничество в рамках наших общих приоритетов, от изменения климата до торговли и безопасности».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также направил свои поздравления, добавив, что, хотя некоторые процессы все еще продолжаются, было ясно, что Байден победил.

«Это была упорная борьба и @realDonaldTrump боролись» - написал в Twitter. «С нетерпением жду работы с новой администрацией - дружба между Великобританией и США всегда была силой добра в мире».

Поздравление президента Франции Эманнуэля Макрона

«Американцы выбрали своего президента. Поздравляем @JoeBiden и @KamalaHarris! Нам предстоит многое сделать, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы. Давайте работать вместе!"

Поздравление премьер-министра Ирландии Мишеля Мартина

«Я горячо поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ирландия гордится избранием Джо Байдена, так же как мы гордимся всеми поколениями ирландских женщин и ирландских мужчин и их предков, чей труд и гений обогатили разнообразие, которое питает Америку».

«Джо Байден всегда был верным другом и сторонником Ирландии, в том числе ее процветания, стабильности и возможностей, которые стали возможными благодаря Соглашению Страстной пятницы, которому он обещал свою неизменную стойкую поддержку».

Поздравление премьер-министра Испании Педро Санчеса

«Американский народ выбрал 46-го президента Соединенных Штатов. Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Желаем удачи и всего наилучшего. Мы надеемся на сотрудничество с вами для решения стоящих перед нами задач», - сказал он.

Поздравлении главы МИД Испании Аранчи Гонсалеса Лайи

«Рекордное участие граждан, сильные институты и избранный президент @JoeBiden с первой женщиной, которая когда-либо занимала должность вице-президента @KamalaHarris. Надеемся на совместную работу »

Поздравление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса

«Поздравления избранному президенту США @JoeBiden. Джо Байден был настоящим другом Греции, и я уверен, что под его председательством отношения между нашими странами станут еще крепче».

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Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Впоследствии он заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам.

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Автор: УНИАН