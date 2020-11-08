По его словам, наблюдателей на этих выборах не допускали в комнаты подсчета голосов.

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам политика, его преимущество по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей от Республиканской партии на избирательные участки.

"Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили!" — отметил он.

Как сообщает Bloomberg, за Трампа проголосовали около 71 млн американцев, за его соперника от демократов Джо Байдена – более 75 млн, что является рекордным результатом для США.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

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Автор: Олег Давыгора