Американские спецслужбы сообщили, что РФ пыталась повлиять также и на предыдущие выборы в США.

Россия, Китай и Иран вербуют граждан США для распространения пропаганды, которая продвигает их интересы перед президентскими выборами в стране. Об этом заявили представители американской разведки, пишет Bloomberg, ссылаясь на последний отчет Управления директора национальной разведки США о безопасности выборов.

В частности, в нем говорится о том, что некоторые американцы сознательно помогают иностранным правительствам "распространять, продвигать и повышать доверие к нарративам, которые служат интересам иностранных игроков". Также в докладе отмечается, что другие граждане США были обманом вынуждены помогать иностранным субъектам.

Несмотря на то, что представители разведки, которые в понедельник проводили брифинг для журналистов преимущественно на условиях анонимности, не назвали имен кандидатов в президенты США, из их комментариев Bloomberg стало понятно, что речь идет о помощи от России кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, тогда как Иран стремится подорвать его кандидатуру.

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В отчете добавили, что российские оперативники прилагают усилия для создания и использования сетей американских и западных личностей, чтобы распространять "дружественные России нарративы".

"Эти субъекты стремятся поддержать кандидата в президенты, а также повлиять на результаты выборов в Конгресс, подорвать доверие общественности к избирательному процессу и усилить социально-политический раскол", - подчеркнули в разведке.

По данным американских спецслужб, Россия также пыталась поддержать Трампа в 2016 и 2020 годах.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения являются "абсурдными", передает российское издание "Интерфакс".

"Мы их абсолютно отвергаем", - сказал он.

В свою очередь американский чиновник также прокомментировал намерения Ирана. По его словам, страна хочет повлиять на выборы в США, как она это делала в 2020 году, после того, как Трамп разорвал международное ядерное соглашение с Тегераном и наложил жесткие санкции на Исламскую Республику.

"Иран не преследует никаких целей и не занимается никакой деятельностью, направленной на влияние на выборы в США. Значительная часть таких обвинений характеризуется психологическими операциями, направленными на искусственное оживление избирательных кампаний", - подчеркнул представитель миссии Ирана в Организации Объединенных Наций.

Кроме того, представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил во время постоянного брифинга в Пекине, что его страна "никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в президентские выборы в США".

"Американская сторона не должна распространять дезинформацию с целью очернения Китая и не должна делать Китай проблемой на выборах в США", - отметил он.

Однако американские спецслужбы выяснили, что Кремль привлекает фирмы по маркетингу и связям с общественностью для формирования общественного мнения в США, сообщил чиновник из Офиса национального директора разведки.

Американские чиновники добавляют, что Россия использует свои наемные фирмы, которые создали платформы влияния, незаметно привлекают граждан США и адаптируют контент, маскируя участие РФ.

По информации одного из чиновников, китайское правительство также сотрудничает со своей технологической компанией для усиления своих "операций скрытого влияния, в том числе для более эффективного создания контента, который находит отклик у местной аудитории".

"Хотя Китай не стремится повлиять на исход президентских выборов, американские чиновники заявили, что существует вероятность того, что связанные с Пекином субъекты могут попытаться очернить кандидатов, которые не попали в избирательные бюллетени, как угрожающие основным интересам Китая. Один из чиновников сказал, что это произошло во время нескольких промежуточных гонок в 2022 году, в которых участвовали члены обеих политических партий", - подытожили в Bloomberg.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, американский политический аналитик Аллан Лихтман считает, что сейчас Камала Харрис имеет больше шансов на победу во время ноябрьских выборов президента США, чем Дональд Трамп. Известно, что этот эксперт правильно предсказал победителя почти всех президентских гонок в США с 1984 года.

В то же время опрос ABC News показал, что Камала Харрис в течение недели заметно нарастила свои рейтинги. Рейтинг доверия к Трампу наоборот немного снизился с 40% неделю назад до 36% в последнем опросе.

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