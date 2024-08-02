В Брюсселе обеспокоены, что Трамп может ввести пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Украины и вынудить ее согласиться окончить войну на условиях РФ.

Европейская комиссия сформировалала специальную группу чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Как пишет Financial Times, ЕС разрабатывает стратегию действий на случай резкого изменения позиции Вашингтона по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины.

По словам источников издания, группа также будет определять, какое влияние на ЕС может оказать президентство Камалы Харрис и как Брюссель должен подготовиться к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.

"Брюссель глубоко обеспокоен тем, что Трамп использует второй президентский срок для введения болезненных тарифов на экспорт ЕС, прекращения военной и финансовой поддержки Украины и принуждения Киева к согласию с условиями Москвы по прекращению войны. Европейские союзники также обеспокоены тем, что Трамп выполнит свои предыдущие угрозы вывести США из НАТО или существенно подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону", - пишет FT.

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Комитет планирует активно начать работу в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран ЕС, с целью обмена мнениями и идеями по оценке потенциальной уязвимости ЕС и способам смягчения негативных решений.

Кроме того, особое внимание уделяется разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США в отношении Европы, например, необходимости для налогоплательщиков ЕС потенциально вносить больший вклад в оборону Украины.

Кроме того, аналогичная группа чиновников, готовящихся к возможному второму президентству Трампа, была создана в министерстве иностранных дел Германии.

Второй срок Трампа - возможные последствия

Как ранее писал FT, возможное президентство Дональда Трампа грозит Украине не только остановкой поставок оружия и принуждением к территориальным уступкам, но и принуждением к провозглашению нейтрального статуса, что является самой желанной целью Кремля.

Также мы рассказывали, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может иметь однозначно негативные последствия для всего мира. Если он реализует свое обещание о 60-процентной пошлине на импорт из Китая и 10% из других стран, это разрушит архитектуру нынешней системы мировой торговли.

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