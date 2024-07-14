Многие считают, что инцидент объединит американцев вокруг Трампа.

Момент ужасающего политического насилия на митинге в Пенсильвании мгновенно превратился в образец иконографии Дональда Трампа, который, вероятно, ускорит его президентскую кампанию, пишет Bloomberg.

"Фото дерзкого Трампа - с поднятым над головой кулаком и окровавленным правым ухом, в окружении агентов секретной службы и развевающимся на заднем плане американским флагом - пылают в социальных сетях и на телевидении", - говорится в публикации.

Отмечается, что его сторонники, многие из которых считали его активным деятелем и мучеником задолго до субботних беспорядков, восприняли эти фотографии как метафору стойкости бывшего президента.

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Как заявил неофициальный советник и лоббист Трампа Дэвид Урбан, он ожидает, что стрельба объединит американцев вокруг него: "Дональд Трамп - боец. Эта фотография станет знаковой".

Как пишет издание, перестрелка на митинге говорит о разногласиях и противоречивости этого матча-реванша между Трампом и Байденом, а также о надвигающемся ощущении политического насилия, которое сейчас пронизывает политический дискурс.

Ранее опрос установил, что половина избирателей колеблющихся штатов опасаются насилия вокруг выборов.

Несколько законодателей-республиканцев возложили вину за стрельбу на риторику своих политических оппонентов, засыпая социальные сети пламенными заявлениями и обвинениями. Тем временем видные демократы, включая президента Байдена, сплотились вокруг Трампа, пишет Bloomberg.

Покушение на Трампа - актуальное

Напомним, 13 июля в Пенсильвании во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге прозвучали выстрелы, погиб человек. После стрельбы на ухе политика заметили кровь. Экс-президента обследовали в медучреждении, и с ним все в порядке.

Комментируя покушение на Трампа, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга".

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