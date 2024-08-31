В ее беседе с журналисткой нашлось время только для Израиля, и то не очень много.

Вице-президент США Камала Харрис дала свое первое большое интервью в качестве кандидата в президенты, ни разу не упомянув в нем Украину. Полный текст интервью публикует CNN.

Интервью было именно предвыборным, и вместе с Харрис на вопросы отвечал ее напарник, кандидат на пост вице-президента Тим Уолз.

Беседа с журналисткой затронула множество тем, связанных с планами Харрис на президентском посту в случае победы, а также с ходом самой предвыборной кампании. Основной блок вопросов, конечно, касался внутренней экономической и социальной проблематики в США. Но внешнюю политику тоже затронули, в частности войну Израиля против ХАМАС.

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"Я однозначна и непоколебима в своей преданности обороне Израиля и его способности защищаться. И это не изменится. (...) Израиль имел право — имеет право защищаться. Но то, как это делается, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев было убито. И мы должны заключить сделку [о мире]. Эта война должна закончиться", – ответила Харрис на вопрос о том, не считает ли она необходимым урезать военную помощь Израилю.

И это все, что было сказано о внешней политике США. Ни Украина, ни Россия, ни Иран, ни НАТО, ни Китай в интервью не упоминались. Стоит однако отметить, что журналистка CNN, которая интервьюировала Харрис и Уолза, почти полностью сосредоточилась на внутренней повестке США и не касалась тем внешней политики, за исключением Израиля.

Отношение Камалы Харрис к Украине

Как писал УНИАН, Камала Харрис, вероятно, совершенно не разбирается в ситуации вокруг Украины. Американские аналитики считают, что она имеет довольно поверхностное представление о российско-украинском противостоянии. Вероятной причиной этого называют то обстоятельство, что на посту вице-президента она занималась преимущественно внутренними американскими делами – у нее просто не было особого повода влезать во внешнюю политику.

Однако хуже может быть то, что перед самым началом полномасштабного российского вторжения в Украину Харрис лично повздорила с Владимиром Зеленским. Тогда Киев призывал США ввести превентивные санкции против РФ, чтобы не допустить вторжения. А Харрис сказала ему, что невозможно наказывать страну санкциями за то, что она еще не совершила.

Тем не менее, Харрис несколько раз делала публичные заявления об Украине, в которых обещала в целом продолжать политику поддержки Киева, которую ведет администрация Джо Байдена.

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