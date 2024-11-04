Германия намерена непоколебимо быть на стороне Украины.

Германия продолжит поддерживать защиту Украины, независимо от результата президентских выборов в США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Бербок заявила, что лучшая защита - это поддержка Украины.

"Не важно, как закончатся выборы в США завтра, но для Германии это означает, что мы не должны к этому привязываться и мы должны и в дальнейшем инвестировать в защиту Украины, потому что мы инвестируем в нашу собственную защиту в рамках политики обороны", - отметила Бербок.

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Она подчеркнула, что неизвестно, каким будет результат выборов президента США, но надо консолидировать усилия в контексте международной ответственности.

"Некоторые люди моей страны сомневаются в необходимости поддержки Украины, но еще раз подчеркиваю накануне выборов в США: мы, как Федеральное правительство Германии, как крупнейшая страна Европы знаем, в чем заключается наша ответственность - вы не остаетесь в одиночестве. У вас есть во всем мире самые крепкие друзья и партнеры именно сейчас. Мы непоколебимо будем стоять на вашей стороне до тех пор, пока вы в нас будете нуждаться, поскольку вы боретесь за нашу свободу в Европе", - подчеркнула Бербок.

Она отмечает, что российский диктатор Владимир Путин стремится уничтожить Украину и забрать мир у украинцев.

"Если вы не сможете себя защищать - это будет конец свободы. Это будет противоположная сторона мира", - сказала Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула, что никаких переговоров не может быть на основе принуждения, потому что в Украине определяется, каким может быть мир в Европе и в свободном мире.

"Насколько бы это ни было печально, но Путин не делает никаких признаков, что хочет он договариваться", - сказала она.

Мир в ожидании результатов выборов в США

Как сообщал УНИАН, 5 ноября в США состоятся выборы президента. За кресло главы Белого дома соревнуются вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и бывший президент Дональд Трамп от республиканцев. Социологические опросы показывают, что кандидаты идут "нога в ногу" и никто не имеет ощутимого преимущества.

Например, большой британский опрос показал, что большинство американцев поддерживают вице-президента США Камалу Харрис на президентских выборах, а не ее оппонента - экс-президента Дональда Трампа.

А за несколько дней до того был заметен рост шансов на победу Трампа.

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