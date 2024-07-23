Он отмечает, что для нас самым важным является сохранение двухпартийной поддержки Штатов, и чтобы новый президент продолжал линию, направленную на военно-техническую и экономическую поддержку Украины.

Для Украины не принципиально, кто именно станет президентом Соединенных Штатов Америки - демократ или республиканец. Для Украины главное сохранить поддержку США в войне против РФ, заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на брифинге.

"Для нас не является принципиально важным, кто конкретно, какая личность - будет ли это - скажем, представитель демократов, или представитель республиканцев - президентом. Для нас наиболее важным является сохранение той двухпартийной поддержки, которую мы сейчас имеем от Соединенных Штатов, и чтобы новый президент продолжал линию, направленную на военно-техническую, экономическую поддержку Украины", - отметил депутат.

Мережко подчеркнул, что до сих пор мы не знаем, кто победит, и в этом, по его мнению, заключается преимущество демократии.

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"Какой-то угрозы я сейчас не вижу... Надо подождать, кто станет президентом, и это займет определенное время для того, чтобы наработать внешнеполитическую доктрину. Мы знаем, что многие президенты имели свою внешнеполитическую доктрину... Я думаю, что в этом случае будет такая же доктрина", - сказал он.

Парламентарий отметил, что надеется, что это будет Доктрина Рейгана, которая базируется "на очень простой основе, на английском языке, как Рейган говорил: "We win, they lose".

"То есть мы выигрываем, демократический свободный мир выигрывает, а мир авторитаризма проигрывает. То есть я надеюсь, что это будет решительная политика. Надо подождать, кто станет президентом, какая будет у этого президента или президента внешнеполитическая команда, кто будет госсекретарем, кто будет советником по вопросам национальной безопасности. Ну, и, я считаю, что надо иметь диалог с обоими кандидатами, пытаться продвигать свои интересы. Потому что они совпадают с национальными интересами Соединенных Штатов", - сказал Мережко.

В США сменился ключевой кандидат на выборах

Как сообщал УНИАН, ранее действующий президент США Джозеф Байден объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года.

Bloomberg отмечает, что у Камалы Харрис более чем достаточно делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США после экстраординарного двухдневного рейда, во время которого вице-президент консолидировала поддержку партии.

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