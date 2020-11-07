Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября.

Накануне парламентских выборов грузинские правоохранители открыли дело по статье о попытке свержения власти.

Об этом говорится на сайте Службы государственной безопасности.

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В Службе говорят, что получили информацию о плане "неких лиц" свергнуть правительство силовым путем – созданием мобильных групп из экс-военных и правоохранителей – в случае нежелательного результата на выборах.

В рамках следствия опросили свидетелей и допросили одного из членов правительства, представившего полиции список групп, которых некоторые политики хотели нацелить во время избирательной кампании.

Расследование продолжается.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Накануне действующие власти страны отказала украинским наблюдателям- депутатам во въезде, поскольку те не скрывали своей политической симпатии Саакашвили.

Партия "Единое национальное движение", которую связывают с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, по данным экзит-полов 1 ноября, занимает на выборах второе место, тогда как провластная "Грузинская мечта" забирает больше всего голосов. Однако обе политические силы и еще 7 партий проходят в парламент.

Ранее представители "ЕНД" заявляли, что будут предлагать на пост премьера Михеила Саакашвили в случае своей победы 31 октября. В Тбилиси в ответ напомнили, что против бывшего главы государства открыты ряд уголовных дел.

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Автор: Яна Ставская