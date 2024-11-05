В одном из населенных пунктов в штате Нью-Гэмпшир Харрис и Трамп получили равное количество голосов.

Президентские выборы в США 2024 уже завершились в крошечном городке Диксвилл-Нотч, который находится в штате Нью-Гэмпшир.

В населенном пункте в одном из первых в стране началась избирательная гонка, люди проголосовали, и участки уже закрылись, пишет CNN.

Кандидаты в президенты - демократ, вице-президент Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, получили по три голоса.

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Журналисты добавили, что в городке Диксвилл-Нотч, который находится вдоль границы США и Канады на северной оконечности штата Нью-Гэмпшир, открыли и закрыли голосование сразу после полуночи по восточному времени (разница с Украиной составляет семь часов, - Ред.) в соответствии с традицией, которая берет начало в 1960 году:

"В голосовании приняли участие четыре республиканца и два незаявленных избирателя".

В центре внимания выборы президента США - что сообщалось

В США 5 ноября начался один из этапов выборов США. Избиратели получили возможность проголосовать разными способами. После того, как жители проголосуют, результаты должны сертифицировать государственные органы. Сертификация может длиться даже несколько недель.

Потом начинается второе этап избирательной гонки, который определяет окончательный результат, - голосование коллегии выборщиков.

Ранее британская компания Focaldata провела опрос для издания Politico и выяснила, что в Штатах большинство опрошенных поддерживают Камалу Харрис, а не Дональда Трампа.

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