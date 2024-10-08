Верховный суд принял соответствующее решение из-за пророссийских, антиевропейских и антинатовских взглядов политика.

Верховный суд Румынии запретил кандидату от ультраправой партии "S.O.S. Румыния" Диане Шошоаке участвовать в президентской гонке из-за пророссийских взглядов. Пять из девяти членов суда проголосовали "за", "против" выступили двое, еще двое отсутствовали. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение было принято из-за пророссийских, антиевропейских и антинатовских взглядов политика. При этом оно побудило политиков со всего политического спектра выразить обеспокоенность, что суд превысил свои полномочия:

"Это также вызвало эскалацию напряженности в правящей коалиции левых социал-демократов и правоцентристских либералов, лидеры которых баллотируются на выборах, вызывая сомнения относительно того, что две партии будут продолжать действовать в альянсе".

Издание напоминает, что Румыния должна провести президентские выборы в два тура 24 ноября и 8 декабря, а между ними - парламентские выборы. Согласно Конституции страны, любой гражданин Румынии в возрасте от 35 лет без судимости имеет право баллотироваться в президенты. В то же время, согласно постановлению суда, позиция Шошоаке не смогла бы ей придерживаться президентской клятвы уважать Основной закон и защищать демократию.

Диана Шошоаке: что о ней известно

В июле румынский пророссийский депутат Диана Шошоаке с иконой устроила скандал в Европарламенте. Она хотела "очистить его от дьяволов". Ее вывели из зала под аплодисменты других депутатов.

Политик трижды прерывала пленарные дебаты по избранию Урсулы фон дер Ляйен на новый мандат главы Еврокомиссии. После того, как она пыталась прервать выступление депутата от группы "Возрождение" Валери Хайер, к ней обратилась председатель Европарламента Роберта Мецола: "Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы сказали достаточно".

Шошоаке обвинила фон дер Ляйен в "убийстве людей", после чего ее вывели из зала пленарных заседаний. Она держала над головой икону, выкрикивая "На Бога уповаем".

Также Шошоаке обвинила Украину в "дискриминации" румынского меньшинства. Так, во время своего первого выступления после избрания в Европарламент она заявила, что румынское меньшинство в Украине якобы сталкивается с дискриминацией, а также не может "говорить и молиться на румынском языке".

Вас также могут заинтересовать новости: