Путин "выиграл" еще один шестилетний срок без серьезных вызовов, самого известного антивоенного политика не допустили к выборам.

Владимир Путин, который в очередной раз "выиграл" выборы президента РФ, начал карьеру с должности агента КГБ в советской Восточной Германии. Sky News собрал основные события его долгого правления и некоторые случаи, которые угрожали его власти.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в советском Ленинграде (современный Санкт-Петербург). У него было два брата, которые погибли еще до его рождения.

Работа на КГБ

По словам журналистов, после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году он сразу присоединился к советской разведке, более известной как КГБ. В 1985 году его отправили в Дрезден, где он искал восточных немцев, которые имели веские причины выехать за границу, а затем вербовал их для помощи в шпионаже на Западе. По неподтвержденным данным, Путин также работал в Новой Зеландии в 1980-х годах. Его отозвали в Ленинград в 1990 году.

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Глава ФСБ и любимец Ельцина

Отмечается, что затем Путин стал советником одного из своих бывших профессоров права, Анатолия Собчака, который впоследствии ушел, чтобы стать председателем городского совета Ленинграда. В 1996 году Путин переехал в Москву и начал работать в Кремле, где в 1998 году был назначен председателем Федеральной службы безопасности России (ФСБ) – наследника КГБ.

Лишь через год президент Борис Ельцин назначил его одним из первых вице-премьер-министров России, а затем исполняющим обязанности премьер-министра. Когда Ельцин ушел в отставку, Путина назначили исполняющим обязанности президента и официально избрали президентом в марте 2000 года.

Катастрофа подводной лодки "Курск"

Буквально через несколько месяцев после начала президентства Путина критиковали за катастрофу подводной лодки "Курск" 12 августа 2000 года, которая унесла жизни всех 118 членов экипажа и вызвала международный резонанс. Узнавши о отрагедии, Путин сначала решил продолжить отпуск в Сочи и не сразу принял международную помощь.

Трагедия "Норд-Оста"

23 октября 2002 года 40 чеченских боевиков захватили 912 заложников в московском театре на Дубровке. Через три дня спецназ штурмовал помещение после того, как в зал закачали неизвестный газ и убили всех боевиков, а также 130 заложников, в том числе иностранцев, говорится в статье.

Убийство журналистки Анны Политковской

7 октября 2006 года – в день рождения президента Путина – журналистка Анна Политковская была застрелена в вестибюле своего дома. Перед смертью она разоблачила коррупцию в российской армии и поведение военных в Чечне. Убийство привело к заявлениям о том, что Путин не сделал достаточно для защиты СМИ.

Смерть Александра Литвиненко

В ноябре 2006 года бывший агент КГБ, который после побега в Великобританию продолжил работать на МИ-6, заболел после встречи с двумя бывшими агентами КГБ в отеле в Лондоне. Он умер тяжелой смертью после отравления чаем с полонием 210, редким и очень мощным радиоактивным изотопом. Тяжелобольной Литвиненко обвинил Путина в том, что тот заказал его убийство.

Аннексия Крыма

Указано, что в феврале 2014 года ряд военных баз в Крыму, включая штаб ВМС Украины в Севастополе, были захвачены пророссийскими силами. Затем Путин на посту президента подписал соглашение о присоединении полуострова к России после референдума. Подобные сценарии практиковались в Донецкой и Луганской областях.

Отравление на улицах Британии

В марте 2018 года бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на улицах Британии нервно-паралитическим веществом советского производства "Новичок". В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу, а затем выписали. Кремль отрицал свою причастность к нападению.

Смерть Алексея Навального

Определяющей нитью премьерства президента Путина были его усилия по подавлению оппозиции, в частности, его борьба с громким критиком и лидером оппозиции Алексеем Навальным. Антикоррупционный активист организовал демонстрации против правительства и президента Путина. В августе 2020 года он потерял сознание, находясь на борту внутреннего рейса в России.

После выздоровления в Германии Навальный вернулся в Россию, чтобы продолжить борьбу, а впоследствии был заключен в тюрьму по сомнительным обвинениям. В феврале 2024 года известный оппозиционер умер.

Полномасштабное вторжение в Украину и затянувшаяся война

В феврале 2022 года, после недель наращивания российских сил вдоль границ Украины,Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Надежды на быструю трехдневную войну и падение Киева быстро развеялись. Война продолжается уже более двух лет.

Выборы президента РФ

На выборах 2024 года в марте 2024 года Путин "выиграл" еще один шестилетний срок без серьезных вызовов. Самого известного антивоенного политика в России Бориса Надеждина не допустили к выборам. Путину нарисовали аж 87,28%. Однако на многих участках за рубежом Путин умудрился проиграть.

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