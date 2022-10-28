Новая предвыборная кампания Путина будет строиться вокруг "антизападных" нарративов.

В администрации президента России Владимира Путина начали готовиться к президентской кампании 2024 года, победителем которой в очередной раз должен стать действующий лидер РФ.

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, внутриполитический блок администрации Путина начал проводить совещания по президентской кампании 2024 года. В таких собраниях принимают участие чиновники и политтехнологи, которые сотрудничают с Кремлем.

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Источники утверждают, что на нынешнем этапе в Кремле понимают только общие "контуры" грядущих выборов. Впрочем, уже довольно понятно, что "кампания будет под Владимира Путина". Один из собеседников издания подчеркнул, что "о каких-то других кандидатах речь не идет".

Планируется, что "спарринг-партнерами" Путина будут представители парламентских партий.

"Либеральных кандидатов не будет даже для вида", – отметил источник "Медузы".

В то же время, еще один собеседник издания, приближенный к администрации президента РФ, заявил, что обычно к президентским выборам в Кремле начинают готовиться примерно за полтора года до дня голосования. Традиционно оно происходит во второе воскресенье марта. Обычно в Кремле определяют "контуры" кампании, а затем выбирают политтехнологов, которые будут "отвечать" за голосование в регионах. После этого в регионах выстраивают "мобилизационные сетки", где решают, кто будет "собирать" бюджетников и других лояльных к власти избирателей. Примерно в этих же временных рамках определяется окончательная идеологическая стратегия кампании.

При этом, пока понятно только то, что новая предвыборная кампания Путина будет строиться вокруг "антизападных" нарративов. Путин, как всегда, будет рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире".

Однако во внутриполитическом блоке Кремля считают, что отклик среди населения на такие нарративы не будет высоким.

"Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту", – пояснил собеседник издания.

Кроме того, российские власти надеются закончить войну в Украине до президентских выборов. Однако каким именно образом – не понятно.

"Что будет объявлено победой? На выборы надо выходить с достижениями. Например, с каким-то набором присоединенных территорий. Но какие это будут территории – это пока непонятно", – рассказал один из источников издания.

При этом, один из политтехнологов, сотрудничающих с Кремлем, в разговоре с изданием выразил мнение, что "наиболее логичным" и "самым понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы 2024 года. Он считает, что целесообразнее было бы ввести по всей России военное положение и отложить голосование.

Война в Украине: есть ли у Путина поддержка

20 октября 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в российском обществе уменьшается поддержка вооруженной агрессии против Украины. В то же время Маляр подчеркнула, что Украина не должна питать иллюзий и недооценивать врага, поскольку враг – серьезный, и вряд ли негативные настроения в российском обществе остановят агрессора.

В то же время КНР выразила поддержку РФ "под лидерством Путина". Она одобрила инициативы кремлевского диктатора в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

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