После второго импичмента американский президент приказал больше не платить даже его личному адвокату Джулиани.

Дональд Трамп вошел в историю как первый президент США, столкнувшийся с импичментом дважды. По словам одного из советников в Белом доме, в администрации "все злы на всех". А сам 45-й американский президент расстроен, потому что считает, что его люди плохо его защищают.

"Он в режиме жалости к самому себе", - сказал CNN неназванный собеседник из Белого дома.

Многие члены близкого окружения Трампа считают, что "во всем виноваты его собственные же действия". Также распространено убеждение, что он "подтолкнул толпу к нападения на здание Капитолия", поэтому ему не удастся найти много "сочувствующих республиканцев". Во время первого процесса импичмента союзники Трампа как в Белом доме, так и за его пределами публично защищали его. Они рассылали ключевые тезисы общей позиции на протяжении всего процесса.

Читайте такжеИмпичмент Трампу: в Сенате сообщили, когда будут рассматривать вопросСегодня же 45-й президент США остался один в Белом доме. Он сначала сделал заявление в эфире Fox News, осудив дальнейшее насилие. А потом опубликовал пятиминутное видео, тон которого очень отличался от заявления сразу после штурма Капитолия на прошлой неделе. Помощники пытались найти способ опубликовать новое видео Трампа, боясь, что даже ролик с раскаянием никто не захочет брать. Также не было никаких организованных попыток составить ключевые тезисы общей позиции, как во время первого импичмента.

Многие члены Белого дома ушли или подали в отставку после штурма Капитолия. Трампа покинула даже его давняя соратница Хоуп Хикс. Еще один источник, близкий к Белому дому, сообщил, что "он закрылся в резиденции, а это всегда плохой знак".

"Он сам по себе. Там не много людей, чтобы отогнать различные идеи. Когда такое случается, он обращается к своим худшим инстинктам. Теперь, когда Twitter недоступен, только Бог знает, что он сделает", - сказал собеседник CNN.

Один из возможных дальнейших шагов Трампа - это воспользоваться той властью, которая у него еще осталась. Он может начать раздавать помилования. Различные источники сообщили CNN, что следующая "пачка помилований" может появиться уже сегодня. Отчасти это связано с потребностью отвлечь внимание от нынешних событий. Также остается открытым вопрос, помилует ли Трамп сам себя и своих детей.

Один человек из окружения Трампа убежден, что это плохая идея на фоне штурма Капитолия. Но 45-й президент хочет воспользоваться властью, которая у него еще есть.

Читайте такжеTelegram отметил канал Трампа как мошеннический (фото)Также CNN пишет, что разъяренный вторым импичментом, Трамп приказал больше не платить его личному адвокату Руди Джулиани. Хотя помощники не уверены, следует ли рассматривать эти инструкции всерьез. Трамп обвиняет своего давнего адвоката, а также многих других людей, в том затруднительном положении, в котором он оказался сейчас. Он не берет на себя никакой ответственности за ситуацию ни публично, ни в частных разговорах. Ожидается, что Джулиани все еще сыграет роль в защите Трампа во время процесса импичмента. Но он больше не участвует в обсуждениях.

Импичмент Трампа: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампу за " подстрекательство к мятежу".

Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент крупнейшей "охотой на ведьм" в истории политики.

13 января Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.

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Перевод: Лесь Дымань