Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.
Видеообращение было опубликовано в Twitter Белого дома.
Трамп заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии и подчеркнул, что "жестокости не место" в США.
"Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп.
Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности.
Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться.
Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране.
January 13, 2021
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Импичмент Трампа: что известно
6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.
В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу".
Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент самой большой "охотой на ведьм" в истории политики.
13 января Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.
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