Трамп отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.

Видеообращение было опубликовано в Twitter Белого дома.

Трамп заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии и подчеркнул, что "жестокости не место" в США.

"Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности.

Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться.

Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране.

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Импичмент Трампа: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу".

Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент самой большой "охотой на ведьм" в истории политики.

13 января Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.

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Автор: Олег Давыгора