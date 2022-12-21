В Офисе президента настаивают на выводе войск РФ из Украины, как главном условии для старта переговоров.

Идея экс-главы Госдепа Генри Киссинджера начать сейчас мирные переговоры с РФ говорит о глубоком непонимании сути идущего конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии телеканалу "FREEДОМ".

Подоляк напомнил, что в середине "нулевых" годов Киссинджер работал в наблюдательных советах российских "сырьевых и культурологических организаций". По мнению советника главы ОП, бывший госсекретарь США не понимает сути идущей войны и просто пересказывает нарративы российской пропаганды.

"Т.е. это достаточно примитивный и прямолинейный лоббист с не очень внятным пониманием того, что такое сегодняшняя война, что такое природа сегодняшней войны, и каковы последствия неправильной финализации этой войны", – описал Киссинджера Подоляк.

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По мнению советника главы ОП, Киссинджер не понимает, что Кремль, не понеся наказания, не будет выполнять взятые на себя новые обязательства и продолжит разрушать международное право.

"Тогда Россия поймет, что беспредел наступил, что можно зайти в любую другую страну и сказать "Тут тоже нацисты. Мы посчитали, что имеем право, ни с кем не согласовывая, провести там специальную военную операцию", – предупредил он.

Подоляк подчеркнул, что война уже прошла ту черту, после которой можно сесть за стол переговоров и сделать вид, что участники просто "погорячились". По его мнению, мирный процесс в текущей войне может начаться только после того, как российские войска покинут чужую территорию.

Что предложил Киссинджер

Накануне ветеран американской политики, бывший секретарь Госдепа США Генри Киссинджер выступил с предложением начать мирные переговоры с РФ

По его словам, приближается время переговоров для достижения мира в Украине, чтобы уменьшить риск новой разрушительной мировой войны.

Но это не самое странное заявление Киссинджера в ходе этой войны. В мае ветеран американской политики предложил Украине просто отдать РФ часть своей территории ради достижения мира. Этим он вызвал острое недовольство в Киеве.

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