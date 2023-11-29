Министр иностранных дел Украины высказался об угрозах венгерского премьера перед первым заседанием Совета Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что надо подождать две недели, чтобы узнать как завершатся угрозы Венгрии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба журналистам рассказал перед первым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе. В частности, министр прокомментировал блокирование Венгрией выделения 50 млрд евро на помощь Украине и неопределенность насчет помощи со стороны США.

"Когда дело касается Венгрии, давайте подождем две недели и посмотрим, как это завершится", - сказал Кулеба. В то же время министр выразил надежду, что Конгресс США найдет решение в соответствии с наилучшими интересами американского народа, которые на самом деле касаются поддержки как Израиля, так и Украины.

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Он повторил позицию Украины, которая никогда не обращалась с запросом об отправке американских солдат на войну против России.

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Как сообщал УНИАН, 14-15 декабря состоится заседание Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также предстоящее вступление страны в блок. Он требует, чтобы лидеры ЕС пересмотрели всю стратегию поддержки Киева.

Венгерский политик написал письмо председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" в Брюсселе в середине декабря.

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