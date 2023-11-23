Глава МИД Австрии подчеркнул, что ЕС не должен смотреть на Украину "в розовых очках" во время переговоров о вступлении.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце.

Как заявил Шалленберг Financial Times, важно закрепить Украину и Боснию и Герцеговину в орбите ЕС, чтобы противостоять российскому влиянию. Укрепление стабильности в обоих регионах — Восточной и Юго-Восточной Европе одинаково важно.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой, но заявила, что переговоры с Боснией следует начинать только "если будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

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В то же время Шалленберг сказал, что это будет "геостратегическая катастрофа", если комиссия будет смотреть на Западные Балканы "с увеличительным стеклом и в розовых очках на Украину".

"Вы не можете иметь определенные группы на скоростной полосе, другие - на полосе обслуживания", - отметил он.

На вопрос, рассматривает ли Австрия возможность наложить вето на начало переговоров о вступлении с Украиной, если Боснии также не будет дан зеленый свет для переговоров, Шалленберг сказал, что дискуссии "уже идут в правильном направлении".

"Будут очень жаркие дебаты, и мы хотим, чтобы сигналы были одинаковыми в обоих направлениях по геостратегическим причинам", - сказал он.

Кроме того, Шалленберг отметил, что стоит на стороне постепенного расширения ЕС, при котором страны-кандидаты интегрируются в отраслевые программы и политику перед полным членством.

По его словам, если сохранить старый подход к членству в ЕС, то "Украина, вероятно, никогда не станет его частью".

Позиция Шалленберга в отношении Украины

Австрийский министр известен своей пророссийской позицией и резкими заявлениями относительно Украины. В частности, он заявлял, что РФ всегда будет важной для европейских стран, и это бред, если кто-то думает иначе.

Кроме того, он заявлял, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе. Он объяснил свое мнение тем, что есть балканские государства, которые проходили гораздо более долгий путь к кандидатству.

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