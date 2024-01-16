Главные особенности доктрины прокомментировал министр обороны Виктор Хренин.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин раскрыл особенности обновленной военной доктрины государства: утверждает, что Беларусь всем народам "подруга", но теперь она четко говорит, кто ей враг, и готова отвечать на угрозы тактическим ядерным оружием.

По словам Хренина, соответствующий документ был представлен на последнем Совете безопасности. Его заявление журналистам транслировал канал Лукашенко "Пул Первого".

"Можно сказать, что это новый документ. Но самое главное, что в нем сохранена преемственность. В ней заключается дух нашей доктрины - это миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает, как своего врага, несмотря на действия их правительств", - заявил Хренин.

Среди основного новшества доктрины он выделил: "Доктрина стала адресной. Мы четко называем источники военных угроз нашей стране", - сказал он.

Также в контексте ответов на вызовы военной безопасности Беларуси чиновник прибавил, что средством реагирования в доктрине рассматривается применение размещенного на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Россия размещает в Беларуси свою ядерку

В конце марта 2023 года лидер РФ Владимир Путин анонсировал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на беларусских территориях. Речь шла об ОТРК "Искандер".

Позже эти данные подтвердил польский президент Анджей Дуда, отмечая, что Польша фиксируют соответствующую переброску.

В январе 2024 года The Wall Street Journal заявил, что Федерация американских ученых проанализировала данные американской разведки и пришла к выводу, что авиабаза "Лида" является наиболее вероятным объектом "ядерного обмена" с Россией. Речь идет об объекте, расположенном у границ НАТО, в 40 км от территории Литвы.

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