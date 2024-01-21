По словам Евгения Дикого, воевать с армией США россияне абсолютно не готовы и это прекрасно знают.

Российская Федерация будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Европе везде, где сможет, но между дестабилизацией и прямым столкновением армий Запада и РФ есть большая разница. Об этом в эфире Radio NV сказал бывший командир роты батальона Айдар, военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, пока президентом США не стал Дональд Трамп и не вывел Америку из НАТО, как он время от времени угрожал, Россия не нападет на Европу. При этом россияне трезво оценивают состояние своей армии и считают, что справятся "с европейскими бонсай-армиями".

"Я даже в некоторой степени разделяю эту их уверенность, по крайней мере, в нынешней ситуации. Но пока НАТО еще не развалилось. И в случае нападения на любую натовскую страну они будут воевать с армией США. А вот воевать с армией США они абсолютно не готовы, они это прекрасно знают", — отметил Дикий.

Он напомнил, что единственное прямое столкновение между американцами и россиянами в XXI веке произошло в Сирии, когда российская армия заявила США об отсутствии военных РФ на направлении, где должны были атаковать американские войска, и армия США убила более 200 вагнеровцев в течение часа, не потеряв ни одного солдата.

"Это разница технологического уровня этих двух армий. Россияне это прекрасно понимают, они прекрасно знают, что от них останется в случае прямого конфликта именно с армией США. Поэтому пока есть гарантия, что армия США вступит в войну на стороне европейцев, то они не полезут", — резюмировал эксперт.

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