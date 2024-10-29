По словам Науседы, Альянс должен позволить Украине наносить удары по военным целям в России.

В НАТО должны отреагировать на помощь, которую РФ получает от Северной Кореи для войны против Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети X.

По его словам, НАТО должно предоставить Украине все необходимое для победы, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. Также Альянс должен позволить наносить удары по военным целям в РФ.

Науседа добавил, что страны-члены НАТО должны увеличить военную помощь для Украины.

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"Нерешительность приводит к эскалации, а не наоборот", - подчеркнул он.

Войска КНДР на фронте - что известно

Ранее пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик заявила, что воины бригады ведут активные наступательные действия в Курской области РФ и готовятся к появлению войск КНДР. По ее словам, украинская разведка сейчас контролирует эту ситуацию.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс увеличит поддержку для Украины из-за присутствия северокорейских военных на фронте. Он отметил, что углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР является угрозой для безопасности тихоокеанского и евроатлантического регионов.

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