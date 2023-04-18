Главы МИД стран G7 заявили, что нужно быть готовым к крайним мерам.

Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин применит "любые инструменты, которые у него остались", включая ядерные угрозы и кибератаки, в ответ на контрнаступление ВСУ. Ядерные угрозы Кремля объединили представителей "Большой семерки".

Издание The Guardian пишет, что британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к крайним тактикам, когда она пытается удержать территорию Украины.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил в прошлом месяце, что Москва готова дать украинцам ответный удар, предупредив, что его страна применит "абсолютно любое оружие", если Киев попытается вернуть себе Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году. В Москве, похоже, осознали, что ее силы могут вскоре оказаться в обороне на Украине, поскольку их зимнее наступление России, похоже, замедляется.

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Ядерная риторика России объединила министров G7, которые после двухчасовой встречи выступили с заявлением, в котором осудили угрозы как "неприемлемые" и раскритиковали план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Официальные лица G7 заявили, что на переговорах о подходе к украинскому конфликту произошел "открытый обмен мнениями", в том числе о "будущих перспективах" прекращения войны, которые, по словам Риши Сунака, в конечном итоге будут за столом переговоров.

Однако источники в Форин-офисе предположили, что единственным способом окончательного урегулирования конфликта будет вывод Путиным своих войск из Крыма и предоставление Западом инструментов Киеву для завершения этой работы.

Несмотря на давление со стороны Украины и других стран, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с требованием увеличить военную поддержку, в том числе увеличить количество танков и истребителей, Лондон считает, что предоставляет то, что нужно Украине.

Трансатлантическая группа бывших высокопоставленных дипломатов и военных советников высокого уровня заявила, что война в Украине может зайти в тупик, если Запад не пойдет ва-банк и не увеличит уровень своей военной поддержки. Группа заявила, что "заявлений о непоколебимой поддержке" недостаточно, а "действия по-прежнему не соответствуют риторике", отражая военные оценки в европейских столицах и Вашингтоне.

Саммит министров "Большой семерки" - что известно

Саммит стартовал16 апреля в Японии. Накануне встречи глав МИД стран G7 сообщалось, что главной темой станет безопасность как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона.

Трехдневная встреча в городе Каруидзава также проходит на фоне опасений, что некоторые члены G7 в Европе воспринимаются как слабые звенья в вопросе угроз Китая в отношении Тайваня.

18 апреля страны G7 пообещали продолжать поддерживать Украину, а также предупредили о "высокой цене" тех, кто решится помогать РФ в войне.

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