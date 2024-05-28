Украинские военнослужащие быстро учатся, считает ветеран армии США.

Ветеран армии США Адриан Боненбергер, считает, что опытные ветераны вооруженных сил из таких стран, как Америка, Германия, Великобритания и Франция, могут в качестве волонтеров обучать украинских военнослужащих, передает The Hill.

Он уверен, что именно правильное обучение бойцов помогает выигрывать войны.

"Некоторые могут возразить, что на данный момент даже очень опытные ветераны мало что могут предложить Украине в ее войне самообороны. Обучение на Западе не учитывает тактические соображения, с которыми сталкиваются солдаты, высматривающие дроны и атакующие от траншеи к траншее, сражаясь в обороне с фиксированных позиций или из зданий. Это справедливое возражение. Единственные ветераны, способные на данный момент полноценно подготовить Украину, - это украинские ветераны этой войны", - отметил эксперт. Видео дня

Однако, по его мнению, "полное обучение" здесь не обязательно.

"Основой успешных военных действий являются тактика и руководство небольшими подразделениями, и они существенно не изменились за 100 лет… Каковы эти основы? Работа в команде, маневрирование в группе и предоставление людям возможности руководить все более крупными группами. Идеи и технологические разработки последних 100 лет привели к усилению децентрализации", - указал Боненбергер.

Он уверен, что нет вооруженных сил, которые бы применяли тактику и руководство небольшими подразделениями лучше, чем военные США и других стран, принявших "эгалитарные и меритократические принципы просвещения, а также гуманизм".

Ветеран убедился, что украинские военнослужащие быстро привыкают к тактике и руководству малыми подразделениями, которые позволяют выигрывать сражения на уровне отделения и взвода:

"Я и другие видели это во время двух поездок по обучению украинских граждан и солдат в 2022-2023 годах, и это важная причина, почему мы с ветеранами боевых действий Ирака и Афганистана стали соучредителями Citizens to Soldiers, International - волонтерской группы, которая стремится помогать с обучением".

По мнению Боненбергера, Украине нужно больше, чем просто оружие: поскольку она готовит очередную волну мобилизации, ей также нужны опытные ветераны, которые помогут обучить этих солдат основополагающим тактикам и идеям лидерства, которые были ключевым компонентом каждой великой армии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки военнослужащих.

Однако, Министерство обороны Франции не подтвердило данную информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: