Джон Кирби отметил, что президент РФ Владимир Путин не сторонился таких методов и в прошлом.

Массированные удары Российской Федерации по гражданской инфраструктуры Украины, как атака утром 23 января, - попытка Москвы снизить боевой дух украинцев. Россияне таким образом пытаются "сломать волю украинского населения и его оборону".

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что президент РФ Владимир Путин мог выбрать подобную тактику сознательно.

"Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и районы – это опять же не то, чего Путин не сторонился в прошлом, чтобы сломать волю украинского населения и его оборону", – заявил Кирби во время выступления на брифинге 23 января.

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Ракетные удары по Украине - последнии новости

Ночью 23 января российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Под российский огонь попал район жилой и гражданской застройки, в результате повреждения получил жилой дом.

Утром в этот же день россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе и по Харькову. В результате атаки разрушены жилые дома и разбиты машины. Россияне убили восемь человек, а еще 60 - пострадали.

Вечером 23 января захватчики нанесли уже третий раз атаковали город. Под удар снова попала гражданская инфраструктура.

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