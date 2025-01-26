Европейские чиновники неоднократно говорили о том, что Путин готовится к войне с Западом.

По всем странам Европы присутствуют признаки того, что континент готовится к "немыслимому", пишет NBC News.

В частности в Литве готовятся минировать мосты, которые ведут в РФ. Также в соседнем Балтийском море корабли НАТО охотятся на "теневой флот" РФ, который обвиняется в перерезании подводных коммуникационных кабелей. Кроме того, в небе над Европой хотят построить большую систему противоракетной обороны, которая будет схожа с израильским "Железным куполом".

"Европейские правительства и граждане обеспокоены тем, что ободренный Кремль может развернуть свою армию после Украины. Также широко распространена нервозность из-за того, что новый президент США - изоляционист - предположил, что он может не защитить исторических союзников Америки по НАТО, если они подвергнутся нападению со стороны России", - отмечают в материале.

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Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп недавно раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, он не показал много признаков того, что его позиция значительно изменилась. В частности, в интервью Fox News он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "борется с гораздо большей силой" и что "он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение".

В то же время он мало что сказал о НАТО и Европе, однако повторил свое требование к европейским партнерам платить 5% своего ВВП на оборону, что вдвое больше, чем рекомендует НАТО. Также он пожаловался на то, что США потратили больше на оборону Украины, чем Брюссель.

"НАТО должно платить больше. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", - отметил он.

В свою очередь европейские чиновники неоднократно говорили, что Путин готовится к войне с Западом. В частности для многих это уже происходит, ведь чиновники обвиняют Москву в атаках "гибридной войны" - от вмешательства в выборы до попыток сбивать авиалайнеры зажигательными бомбами.

"Европейцы относятся к этому очень серьезно", - подчеркнул генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе с 2014 до конца 2017 года.

По его словам, страны Восточной Европы, которые находятся ближе к границе РФ, "знают, что это по-настоящему, потому что они там живут". Однако те люди, которые живут в Западной Европе или США, то есть далеко от страны-агрессора, говорят: "Да ладно, этого не произойдет".

"Европа должна быть готова к самым экстремальным военным непредсказуемым ситуациям. Проще говоря, чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше. Если мы будем ждать дольше, это будет стоить нам дороже", - отметил представитель ЕС в электронном письме для NBC News, когда у него спросили о том, готовится ли континент к худшему сценарию войны с Россией.

В издании отметили, что особенно уязвимыми к возможному конфликту с РФ являются балтийские страны, а именно Литва, Латвия и Эстония.

"Десятилетиями оккупированные Советским Союзом, эти ныне вестернизированные страны только сейчас строят "Балтийскую линию обороны" - границу длиной в сотни миль, усеянную противотанковыми рвами и дотами. Литва уже закупила склады "зубов дракона" - бетонных пирамид, предназначенных для остановки танков - и планирует заминировать свои мосты к российскому эксклаву Калининграда", - пишет NBC News, ссылаясь на заявление министерства обороны Литвы.

В то же время автор книги "Кто защитит Европу? Пробужденная Россия и спящий континент" Кир Джайлз считает, что проблема заключается в том, что "страны, расположенные дальше, все еще делают вид, что война - это то, что случается с другими людьми".

"Более того, усилия еще больше осложняются политической ситуацией. Ведущим европейским партиям бросают вызов популисты, которые часто смешивают свою решительную оппозицию к иммиграции с более мягкой - а иногда даже дружественной позицией в отношении России", - отмечают в издании.

Поэтому сейчас реальную проблему видят только те, кто считает, что война России против Европы уже началась.

"Тот, кто не беспокоится, просто не обращает на это внимания", - подчеркнул Джайлз.

Политика Дональда Трампа в отношении Украины

Ранее издание The Independent писало, что президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в Украине до весны. По словам журналистов, Трамп сейчас ведет "двойную игру" ради завершения войны между Украиной и Россией.

В то же время газета The Times назвала четыре сценария завершения войны в Украине. В издании считают, что все зависит от нового президента США Дональда Трампа.

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