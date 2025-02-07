Больше ясности по этому вопросу будет после украинско-американских переговоров.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что пока рано говорить о месте проведения переговоров по завершению войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

В частности, у него спросили, ведутся ли сейчас разговоры о том, на каких площадках и в каких странах могут состояться переговоры о прекращении войны.

"Очень рано об этом говорить. Давайте дождемся украинско-американских контактов, на которых будет больше ясности по этому вопросу. Не находятся сейчас в работе - такие конкретные переговоры с перечнем стран", - отметил Тихий.

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В то же время, спикер обратил внимание, что сейчас встречи проходят в разных форматах. В частности, 12 февраля в Париже состоится министерская встреча с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На этой встрече будут говорить "о параметрах мира". Также 14-16 февраля будут контакты на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Там будут обсуждаться все эти вопросы. Украина будет выражать свою позицию и слышать партнеров. И будем искать какие-то пути, как двигаться вперед. Но какой-то такой формат каких-то переговоров - такого сейчас нет", - сказал Тихий.

При этом, как отметил спикер, на потенциальных переговорах о прекращении войны важно, чтобы Украина, США и Европа выступали совместно.

"Ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы. Это ключевые подходы Украины, что касается потенциальных любых переговоров", - подчеркнул Тихий.

Переговоры с РФ - что известно

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Сергей Песков заявил, что РФ готова вести переговоры с Зеленским, несмотря на то, что в Кремле считают его "нелегитимным" президентом.

В то же время президент Украины ответил на новое заявление Путина о переговорах. По его словам, кремлевский правитель снова подтвердил, что боится переговоров и сильных лидеров.

"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", - подчеркнул Зеленский.

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