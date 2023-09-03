Гергели Гуляш заявил, что Россия не угрожает Европе.

Официальный Будапешт отличился новым скандальным заявлением. В Венгрии предложили отказаться от идеи вступления Украины в НАТО и предоставить Российской Федерации гарантии безопасности.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - цитирует главу канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляша издание Hirado.

При этом он считает, что мир в Украине обеспечит размещение миротворцев и подобные решения. По его словам, Киев не вернет территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

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Представитель венгерского премьера заявил, что переговоры между Киевом и Москвой могут пройти только с участием Вашингтона, а угрозы для Центральной Европы нет, потому что россияне "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине.

Скандальные высказывания Орбана - последние заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что над заключить "договор" с президентом РФ Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины. При этом он против членства Украины в НАТО и поддержал российскую оккупацию Крыма.

В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не торгует своими территориями, а Москва понесет наказание за свои преступления.

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