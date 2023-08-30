В частности, премьер-министр Венгрии призвал заключить "договор" с Путиным и отказать Украине в членстве в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина не торгует своими территориями, а Российская Федерация обязательно понесет наказание за причиненное в Украине зло.

Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook в ответ на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членства Украины в НАТО.

"На самом деле мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера, - подчеркнул Николенко. - Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло".

Виктор Орбан - новое скандальное заявление

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на заключении "договора" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины. При этом он отрицал возможное членство Украины в НАТО и любые претензии Киева на оккупированный Крым.

Венгерский премьер сказал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, что Украина на пути к проигрышу войны, потому что российские войска превосходят по численности. Он также сказал, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

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