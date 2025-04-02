Сообщается, что в администрации Трампа растет возмущение из-за затягивания войны Кремлем.

Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе (20 апреля). Администрация Трампа все больше разочарована тактикой затягивания со стороны Кремля и готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их договориться, пишет The Telegraph.

Сообщается, что еще в начале своего президентства Трамп поставил цель добиться полного прекращения огня к апрелю или маю, а затем установить долговременный мир. Однако в ближайшие месяцы такого соглашения достигнуто не будет, заявили его высокопоставленные чиновники. Это увеличивает вероятность того, что война затянется.

Провал мирных переговоров – удар по имиджу Трампа

Неспособность прекратить войну будет серьезным ударом для Трампа. Ведь он часто называл себя "миротворцем и объединителем" и обещал завершить конфликт в течение 24 часов.

Видео дня

При этом СМИ пишет, что американские чиновники уже несколько недель в частном порядке "выражают недовольство" тем, как Украина ведет переговоры. Более того, они считают< что Украина сопротивляется заключению сделки по полезным ископаемым и затягивает процесс мирных переговоров.

Трамп, в свою очередь, не смог сдержать своих эмоций и внезапно раскритиковал кремлевского диктатора Путина, заявив, что он "чертовски зол" на лидера Кремля за то, что тот затягивает переговоры о прекращении огня.

Белый дом обсуждает новые санкции против России

Журналисты отмечают, что совсем недавно в Белом доме и Госдепартаменте США прошла серия совещаний. Американские чиновники признали, что Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение.

Во время обсуждений также рассматривались возможные экономические и дипломатические меры наказания против России.

Другие новости о попытках Трампа закончить войну

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины и РФ похожая тактика в отношении Трампа. Дипломатические маневры этих стран свидетельствуют об их попытках не выполнять полностью требования США.

Кроме того, Трамп разбивает надежды украинцев вернуться домой. К примеру, одна украинка 3 года назад покинула оккупированный Мелитополь. Она мечтала о возвращении и встрече с матерью, но, наблюдая за переговорами, ее надежда угасала.

Вас также могут заинтересовать новости: