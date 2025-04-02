'Гости забирают наш дом': Трамп разбивает надежды украинцев вернуться домой, - FT

Украинские переселенцы с ужасом признаются, что надежда вернуться в свои дома и увидеть родных практически угасла на фоне переговоров.

Президент США Дональд Трамп лишает украинцев, которые сбежали от войны, надежд на возвращение домой. Об этом говорится в материале Financial Times.

Надежда угасает

Три года назад Екатерина покинула оккупированный Мелитополь. Она мечтала о возвращении и встрече с матерью, но, наблюдая за переговорами администрации Трампа с Россией по окончанию войны в Украине, ее надежда угасала.

"Мы видим, что вопрос оккупированных территорий даже не лежит на столе", - сказала Екатерина. "Поэтому на данный момент перспективы уже достаточно понятны. Мы не надеемся видеть своих родителей в ближайшее время".

Екатерина - одна из сотен тысяч украинцев, которые сбежали после российского вторжения в 2022 году. Она покинула родной город, надеясь, что это временно. "Потом две недели превратились в три года", - вспоминает она. Теперь она боится, что больше никогда не вернется.

Видео дня

Другие переселенцы в разговоре с Financial Times разделяют эти страхи. Они боятся, что переговоры в Саудовской Аравии приведут к уступкам России. При этом администрация Трампа неоднократно демонстрировала безразличие к их судьбе. Вашингтон отказался называть Россию агрессором, а недавняя задержка военной помощи Киеву стала сигналом о готовности США уступить украинские территории.

Многие украинцы давно осознали, что Россия вряд ли добровольно откажется от оккупированных земель. От аннексии Крыма в 2014 году до полномасштабного вторжения - Москва только расширяла контроль. Надежды на территориальный обмен окончательно угасли этой весной, когда украинские войска потеряли контроль над частями Курской области, которые были захвачены в прошлом году.

Переселенцы ищут выход

Несмотря на это, многие переселенцы все еще ищут выход. Екатерина, как и тысячи других, осталась в Запорожье - ближайшем городе к ее родному Мелитополю, несмотря на близость к линии фронта.

Опрос Киевского международного института социологии показывает, что доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросла с 8% в 2022 году до 39% в 2025-м. В то же время почти половина категорически против любых компромиссов.

"Я не хочу, чтобы люди продолжали гибнуть", - говорит Максим, который тоже покинул Мелитополь.

Но он, как и Екатерина, хочет справедливости - возможности вернуться хотя бы временно, забрать вещи, продать имущество:

"Здесь опасно. Я не знаю дня, чтобы по этому городу не было авиаудара. Но я остаюсь здесь, чтобы иметь шанс вернуться".

Он покинул Мелитополь после того, как российские военные пришли на его работу и угрожали заключением. Семья прошла через 24 российских блокпоста, его двое детей видели, как россияне заставляли отца раздеваться под дулом автоматов. Они потеряли три квартиры - все семейное состояние - и теперь еле сводят концы с концами в Запорожье.

"Независимо от того, чем закончатся эти переговоры, для переселенцев единственный приемлемый результат - возможность доступа к своим родным и своему имуществу", - говорит Максим.

Елена, которая оставила дом на оккупированной территории, вспоминает, как узнала, что российские администрации обозначили ее дом как "заброшенный". Женщина сейчас живет в Днепре, с трудом платит за аренду жилья и жалуется:

"Наши "замечательные новые гости" забирают наш дом. Со всеми нашими вещами внутри".

РФ посягает на максимум

Россия претендует не только на оккупированные территории, но и на те, которые она никогда не контролировала - включая сам город Запорожье. Представитель Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что в этих регионах "состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство высказалось за Россию". Украинцы встретили эти слова с ужасом - ведь так называемые референдумы 2022 года проходили под дулами автоматов.

Российские чиновники заявляют, что ни одно соглашение невозможно без полного выхода Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Переселенка Вероника воспринимает эти условия с иронией:

"Вы можете написать на заборе все, что угодно, но это не делает его вашим".

Прошлым летом она помогла своей матери сбежать из оккупации через Беларусь - дорога заняла почти неделю. Ее 81-летняя мать, которая родилась во время Второй мировой войны, снова пережила оккупацию в 2022 году. "Я боялась два года", - признается она.

Вероника до сих пор думает о своем доме, потерянном на войне:

"Так что если мы просто скажем: "Хорошо, теперь мы остановимся", - за что тогда погибли люди? Я не хочу, чтобы больше людей погибали. Но я также хочу, чтобы была справедливость".

Переговоры о мире - что известно

С момента вступления в должность в январе Трамп намеревался быстро закончить войну в Украине, но этого не произошло. Его недавние комментарии о Путине отражают его растущее разочарование в связи с отсутствием прогресса в вопросе о прекращении огня. "Если РФ и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России... я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ", заявил он.

Трамп сказал, что он очень зол после того, как российский диктатор раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Трамп повторил, что он разочарован Путиным, но добавил: "Я думаю, мы достигаем прогресса, шаг за шагом".

Вас также могут заинтересовать новости: