Такие слова появились после того, как Россия выдвинула свои условия для достижения перемирия в Черном море.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что верит в желание Москвы завершить войну против Украины. В то же время он допустил, что Кремль может "затягивать время".

"Я не знаю. Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время. Я делал это в течение многих лет, вы знаете; я не хочу подписывать контракт, я хочу оставаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать, совсем, я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", – сказал он в интервью каналу Newsmax.

Телеканал CNN акцентирует, что такие комментарии Трампа прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия выдвинула свои условия для достижения перемирия в Черном море. Москва потребовала снятия некоторых санкций, наложенных на ее банки и экспорт в связи с вторжением в Украину.

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Достижение мира в Украине

Пока Россия заявляет о том, что настроена на перемирие, оккупанты ежедневно терроризируют Украину ударными дронами и другим вооружением. Вечером 26 марта под атакой врага оказались Харьков, Сумы, а также Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти атаки, заявил, что на фоне таких действий со стороны РФ неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию. По его словам, РФ убивает каждый день и затягивает эту войну. Он напомнил, что уже несколько недель на столе лежит американское предложение о безусловном прекращении огня.

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