Сообщается, что Штаты используют опыт Холодной войны.

Соединенные Штаты Америки ускорили темпы предоставления Украине военной помощи на 30% с начала широкомасштабного вторжения России. И в этом им помогает опыт Холодной войны.

Как сообщает Defense One, по словам представителя 21-го командования оперативного обеспечения армии США, связано это с увеличением опыта, а также с улучшением способности прогнозировать операции. При этом для быстрого перемещения солдат и техники американская армия заново изучает приемы времен Холодной войны, добавил собеседник.

По данным издания, поток вооружений в Украину "вырос в геометрической прогрессии". Всего США уже пообещали предоставить Украине вооружение и оборудование на общую сумму в 38 миллиардов долларов.

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Ранее конгрессмен Энди Ким заявил, что в Вашингтоне прекратили обсуждать вопросы выделения военной помощи Украине. Связано это с проблемами с государственным долгом в самих США.

Новый пакет помощи ВСУ от США - подробности

Как писал УНИАН, 21 мая президент США Джо Байден на полях саммита G7 в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским и объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

ВСУ передадут вооружение и оборудование на общую сумму в 375 миллионов долларов. И это будет 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

В частности, в пакет вошли: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS); 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы; ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW).