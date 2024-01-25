В Foreign Affairs считают, что американо-российские отношения сейчас строятся вокруг устаревших мифов.

Россия и США имеют особенно мощные мифы друг о друге. Кремль утверждает, что Вашингтон имеет вассалов, а не союзников, и вообще – это гегемонистское государство, которое скрывает безжалостные амбиции и собственные интересы за призывами к либеральным принципам и правовому порядку, пишет Foreign Affairs.

В то же время отмечается, что американцы видят Россию как страну без внутренней политики – абсолютное автократическое государство.

"После более чем столетия напряженности и конфликтов, американо-российские отношения сейчас строятся вокруг этих мифов. Мифы тяготят эти отношения, затушевывая нюансы и четкое восприятие. Они формировали и продолжают формировать роль каждой страны в войне в Украине. Миф, который многие россияне имеют о Соединенных Штатах, постоянно подталкивает Кремль к вредной воинственности", – говорится в статье.

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Указано, что мифы о России приводят к тому, что американские политики неправильно понимают Кремль и теряют возможности ослабить режим или найти компромиссы. Лучшее понимание таких мифов даст американским политикам большую гибкость и поможет предсказать будущие изменения в российской политике.

Между тем в России, по словам авторов, распространено мнение, которое еще пошло с советских времен о том, что США помешаны на силе. Даже после окончания холодной войны, согласно русскому мифу, они продолжали соблазнять других фальшивой риторикой, в том числе соседей России – Польшу, Румынию и страны Балтии. В РФ лживо утверждали, что ЦРУ организовало в 2004 году революцию в Украине.

"В общем, миф о Соединенных Штатах, которые опьянели от власти и не желают соблюдать договоренности, очень усложняет для Москвы переговоры по региональным вопросам. Россияне не могут себе представить, что лидеры таких стран, как Украина, имеют собственное мнение", – считают журналисты.

Они подчеркивают, что американские мифы о России также имеют глубокие исторические корни и ненадолго отступили во время президентства Бориса Ельцина. Владимир Путин восстановил привычный образ России. Американцы хотят верить, что они сражаются с человеком, которого можно убить, а не с целой страной, которую нужно покорить.

Личность Путина укрепила идею о том, что в авторитарной России нет внутренней политики и что происходит все, что хочет правитель. Однако такие страны не часто ведут войны без поддержки народа. Американские политики не видят, что многие действия Кремля направлены на внутренний электорат.

"Бремя, которое накладывают эти мифы, выходит за рамки искажения реальности... Если бы американские лидеры лучше понимали, что Россия не является монолитом, а способна к расколам, например, они могли бы лучше использовать мятеж 2023 года Евгения Пригожина, руководителя военизированной компании "Вагнера", воспользовавшись расколами в российской элите и армии", – заявляют эксперты.

В то же время и Кремлю и Вашингтону трудно развеять мифы, поэтому они еще долго будут существовать. Но США должны признать их наличие. Если бы они смогли бросить вызов мифу о безраздельной автократии России, они могли бы найти инструменты, которые подорвут военные усилия РФ. В политическом плане Россия имеет тенденцию к внезапным изменениям.

"Пытаясь предсказать поведение России, американские лидеры также выиграли бы от большего осознания мифического статуса США в Кремле, который дико расходится с самооценкой Вашингтона. Россияне считают, что сущностью Соединенных Штатов является воля к власти: это проясняет решение Кремля вторгнуться в Украину, а также объясняет отказ России свернуть свою разрушительную войну в Украине", – акцентируется в публикации.

Война в Украине

Ранее УНИАН писал, что эксперт озвучил Пять главных сценариев войны в 2024 году. Собственный прогноз, как будет развиваться война в Украине, сделал эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Майкл Пек.

По словам президента Польши Анджея Дуды, помощь США – "единственная надежда на победу Украины в войне с РФ и способ избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

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