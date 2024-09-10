Западные союзники не готовы обвинить Россию в преднамеренном падении беспилотника на территории страны НАТО.

В НАТО отсутствует понимание того, было ли падение российских беспилотников на территории Латвии и Румынии преднамеренным действием.

Экс-заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в Альянсе такие действия считают очень опасными.

"Хотя у нас нет информации, указывающей на преднамеренное нападение России на союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны", — написал он в X.

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Известно, что в ответ на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля НАТО постепенно увеличивает свое присутствие на восточном фланге, в частности, в Румынии и Латвии.

Российские беспилотники на территории стран НАТО

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 7 сентября на востоке Латвии упал российский дрон — нашпигованный взрывчаткой "Шахед". Это, по словам президента страны, не первый случай на территории НАТО.

Кроме того, в Румынии тоже нашли обломки российского дрона. Их отправили на экспертизу. Инфраструктура повреждена не была, зоной поражения беспилотниками оказалась заболоченная местность за пределами населенных пунктов.

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