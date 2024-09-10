Великобритания и США обсуждают вопрос продления военной помощи Украине до того, как наступят холода.

НАТО должно рассмотреть вопрос продления и увеличения военной помощи Украине перед долгими зимними месяцами, если не хотят подвести Киев и потерять репутацию. Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Великобритании, где главное внимание уделено поддержке Киева, сообщает The Times.

По данным издания, в это время Североатлантический альянс испытывает серьезные трудности, которые используются популистскими партиями и врагом. Российские дроны уже не раз пересекали границу стран НАТО и падали на территории Болгарии, Румынии, Латвии и Швеции.

Кроме того, как утверждает СМИ, есть вероятность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов "отвернуться" от проблемы с Россией, сфокусировавшись на противостоянии с Китаем. А канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с Владимиром Зеленским заявил о необходимости присутствия российской стороны на следующем мирном саммите.

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Журналисты пишут, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и рассмотреть вопросы об улучшении военного потенциала Украины в войне против России.

Экс-глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс аргументировал необходимость разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по пусковым установкам на территории РФ.

"Учитывая, что Путин целенаправленно бомбит мужчин, женщин и детей с помощью бомб, часто запускаемых с территории России, мы должны срочно разрешить использование наших дальнобойных вооружений на территории России", - заявил он.

Как утверждает медиа, западные союзники Украины до сих пор не предпринимают необходимых шагов, так как Кремль может воспринять это как эскалацию. Шаппс также прокомментировал и эту ситуацию, заявив, что Великобритания должна поставить Путину ультиматум при поддержке США, Франции и Германии.

В статье заявляется, что если НАТО подведет Киев этой зимой, Альянс рискует потерять всю свою репутацию.

Военная помощь Украине

Напомним, правительство США выделило Украине новый пакет помощи на сумму 250 миллионов долларов, который включает в себя БМП М-2 Bradley в неизвестном количестве. Таким образом они спасают элитную бригаду ВСУ. Воины 47-й ОМБр признаются, что эти бронемашины радуют и балансом мобильности, и огневой мощью, и защитой.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в ВСУ катастрофическая ситуация с запчастями в западной артиллерии ВСУ. Значительная часть САУ, которые ранее были поставлены Италией, Нидерландами и Германией, не работает из-за износа запчастей.

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