Теперь росгвардейцы будут единовременно получать 400 тысяч рублей.

Российский диктатор Владимир Путин более чем в два раза поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта на участие в войне против Украины. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на соответствующий указ президента РФ.

Таким образом росгвардейцы теперь единоразово будут получать 400 тысяч рублей, до этого было 195 тысяч, которые им выплачивают с ноября 2022 года. Сейчас такую же выплату в 400 тысяч рублей получают все контрактники.

В Telegram-канале "Astra" напомнили, что в ноябре российские власти изменили систему выплат денежного вознаграждения для оккупантов. В частности две недели назад после указа Путина правительство сократило выплаты военным за ранения до 30 раз. Однако позже российский диктатор собственным указом поднял выплаты за травмы, в результате чего солдаты получили инвалидность, до миллиона рублей. Также Госдума обязала добровольцев платить за потерянную в бою военную технику.

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"Все это происходит на фоне небывалого роста размера единовременных выплат за подписание контракта 2024 года. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд держит Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей", - добавили в "Astra".

Потери РФ на войне в Украине

Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а российские оккупанты каждый день теряют до 100 человек. По ее словам, оккупанты для обстрела города задействуют различные виды БпЛА, артиллерию и авиацию.

В то же время военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что потери РФ в ноябре идут на рекорд сразу по трем показателям, а именно в живой силе, пехотной бронетехнике и автотранспорте. Он рассказал, что это будет означать для оккупантов в будущем.

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