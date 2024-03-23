Она предупредила, что результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала страны Запада помочь Украине победить и не бояться поражения России.

"Формула победы над агрессором достаточно понятна: мир через силу. Если мы мобилизуем наши усилия и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить мир в Европе, который наконец воцарится", - сказала Шимоните.

Она отметила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше, чем у РФ, не говоря обо всех 32 странах-членах НАТО и G7.

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"Результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Мировые демократии не будут в безопасности, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям; где массовые зверства войны остаются безнаказанными; где "русский мир" продолжает или замораживает на своих условиях войну-геноцид", - заявила литовский премьер.

Кроме того, она отметила, что саммит НАТО в Вашингтоне летом будет среди прочего оцениваться по обязательству приблизить Украину к Альянсу.

"Украина нуждается в НАТО так же, как и НАТО нуждается в Украине. Будущее членство Украины значительно усилит военные возможности Альянса, поскольку ВСУ способны противостоять полномасштабному российскому вторжению", - выразила она свое убеждение.

По ее словам, сценарий, который был в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, когда Киев не получил приглашение в Альянс, больше не должен быть вариантом.

Помощь Литвы Украине

20 марта Литва поддержала инициативу Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ и выделяет на это деньги.

А 23 марта министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на масштабную атаку РФ по Украине 22 марта. По его словам, западные страны ошибаются, когда не предоставляют Украине достаточного количества вооружения и средств ПВО.

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