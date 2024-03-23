По его словам, из-за того, что Запад не предоставил Украине достаточного количества оружия, РФ наносит разрушительные удары по людям и инфраструктуре.

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на масштабную атаку РФ по Украине 22 марта. По его словам, западные страны ошибаются, когда не предоставляют нашему государству достаточного количества вооружения и средств ПВО.

"Мы "подавили" поставки оружия, нам не удалось дать достаточно ПВО, а теперь мы просим украинцев сидеть, сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи", - подчеркнул он в соцсети X.

Ландсбергис отметил, что эти ошибки "задают ход всему столетию" и не могут быть никак оправданы.

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Также свою публикацию политик дополнил фотографией, где видны последствия удара армии РФ по Днепровской гидроэлектростанции.

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированный ракетный удар по Киеву, который произошел 21 марта. По ее словам, такая атака могла быть российским ответом на встречу советников по вопросам безопасности в украинской столице для обсуждения формулы мира.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок", - написала Бринк в соцсети Х.

В то же время посол поблагодарила силы ПВО за их работу.

Ракетный обстрел Украины 22 марта: что известно

22 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В этот день попадания были зафиксированы в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком, на Ивано-Франковщине и Львовщине.

Однако самой главной целью для россиян стала Днепровская ГЭС. По ней российские оккупанты запустили 8 ракет.

"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... И все мы понимаем возможные последствия - Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта (Каховской ГЭС - УНИАН)", - рассказал тогда глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

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