Габриэлюс Ландсбергис заметил, что ошибки, которые совершает Запад, не могут быть оправданы / скриншот

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на масштабную атаку РФ по Украине 22 марта. По его словам, западные страны ошибаются, когда не предоставляют нашему государству достаточного количества вооружения и средств ПВО.

"Мы "подавили" поставки оружия, нам не удалось дать достаточно ПВО, а теперь мы просим украинцев сидеть, сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи", - подчеркнул он в соцсети X.

Ландсбергис отметил, что эти ошибки "задают ход всему столетию" и не могут быть никак оправданы.

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Также свою публикацию политик дополнил фотографией, где видны последствия удара армии РФ по Днепровской гидроэлектростанции.

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированный ракетный удар по Киеву, который произошел 21 марта. По ее словам, такая атака могла быть российским ответом на встречу советников по вопросам безопасности в украинской столице для обсуждения формулы мира.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок", - написала Бринк в соцсети Х.

В то же время посол поблагодарила силы ПВО за их работу.

Ракетный обстрел Украины 22 марта: что известно

22 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В этот день попадания были зафиксированы в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком, на Ивано-Франковщине и Львовщине.

Однако самой главной целью для россиян стала Днепровская ГЭС. По ней российские оккупанты запустили 8 ракет.

"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... И все мы понимаем возможные последствия - Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта (Каховской ГЭС - УНИАН)", - рассказал тогда глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

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