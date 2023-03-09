Президент США Байден пока не нашел "выход из тупика".

В Пентагоне блокируют передачу администрацией президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена доказательств о военных преступлениях российских оккупационных войск, совершенных ими в Украине, в Гаагский суд. Военное руководство США опасается создания прецедента, который может проложить путь к привлечению к ответственности американцев.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американский официальных лиц, Государственный департамент и Министерство юстиции США поддерживают передачу доказательств российских военных преступлений в суд. В то же время президент США Байден пока не нашел "выход из тупика".

Журналисты пишут, что речь идет о начатом главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом после вторжения России год назад расследовании. Имеются в виду материалы относительно решения российского военно-политического руководства бить по украинской гражданской инфраструктуре и похищать украинских детей с временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что в декабре 2022 года Конгресс США принял решение об изменении юридических ограничений на помощь суда со стороны Штатов. Конгресс разрешил Соединенным Штатам помогать в расследованиях и возможном судебном расследовании, которое связано с российской войной против Украины. Однако "за закрытыми дверями" в администрации Джо Байдена идет политическая дискуссия относительно того, стоит ли Штатам это делать.

Военные преступления России в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года были зафиксированы десятки военных преступлений, совершенных оккупантами. Речь идет о похищениях, пытках и убийствах гражданских, изнасилованиях, издевательствах над военнопленными и тому подобном.

В январе 2023 года СБУ опубликовала перехват разговора, где россиянин признался в военных преступлениях во время отступления из Лимана Донецкой области. Он рассказал, что тогда оккупанты убивали гражданских и насиловали женщин.

Координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова считает, что российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины тоже можно расценивать как военное преступление страны-агрессора.

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