"Энгельс-2" является пунктом базирования стратегических ракетоносцев.

Беспилотники атаковали Саратовскую область, где расположен один из основных военных аэродромов российской армии – "Энгельс". Об атаке заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет", – написал он в своем Телеграм.

Других подробностей он не привел, в том числе не уточнил, какой именно аэродром был атакован.

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Следует отметить, что в Саратовской области вблизи города Энгельс располагается крупная военная авиабаза "Энгельс-2". Она является одним из основных пунктов базирования российских стратегических бомбардировщиков, которые запускают ракеты по территории Украины.

Поскольку аэродром неоднократно подвергался атакам беспилотников, в настоящее время россияне стараются использовать его только для временной стоянки ракетоносцев. Однако туда же недавно были переброшены штурмовики, которые ранее базировались на аэродромах вблизи границы с Украиной. После того, как Украине разрешили бить ракетами по территории РФ, эти самолеты перебросили в "Энгельс", который находится вне зоны досягаемости переданных Украине ракет.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты ударили ракетой по центру Запорожья. По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Три человека погибли, не менее 11 человек получили ранения. Среди пострадавших – два врача.

Также мы рассказывали, что РФ бьет по гражданским объектам в Украине дронами, которые собраны из западных компонентов. Даже те китайские запчасти, которые использует Россия, сами состоят из западной электроники.

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