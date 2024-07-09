Немецкий глава Минобороны уже обратился к министру финансов с соответствующей просьбой.

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил увеличить военную помощь Украине на второе полугодие 2024 года. Средства, которые выделили ранее, уже почти израсходованы.

Газета Spiegel пишет, что из около 7 миллиардов евро, выделенных в текущем федеральном бюджете на поддержку Киева, на новые поставки во второй половине 2024 года осталось чуть менее 200 000 евро. Поэтому Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой выделить дополнительные средства.

По его словам, во второй половине текущего года объем средств, выделенных на помощь Украине, необходимо увеличить еще на четыре миллиарда евро. Писториус намерен использовать эти средства, чтобы поставить Украине больше боеприпасов, запчасти и, возможно, больше танков Leopard 1A.

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Министр финансов, тем временем, призвал федеральное правительство к бережливости.

Помощь от Германии - последние новости

СМИ сообщили, что в этом году две трети немецкого оружейного экспорта были предназначены для Украины, он достиг рекордного уровня.

8 июля стало известно, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы, радары и беспилотные летательные аппараты.

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