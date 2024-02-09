Словацкий политик заявил, что россияне выступают в НХЛ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова подыграл российскому президенту Владимиру Путину. В этот раз выступил против отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр.

Фицо возмутился тем, что российских олимпийцев решили наказать. При этом он напомнил, что оккупанты выступают в Национальной хоккейной лиге.

"Прежде всего, давайте заметим, насколько мы все лицемерны. Почему российских игроков из НХЛ не банят в США и Канаде? А что касается Олимпиады. Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина, в которой в первых рядах стоит абсолютный мировой лидер из России или Беларуси. Вы запрещаете им участвовать на соревнованиях, и побеждает кто-то, кто выиграл бы с минимальной вероятностью. Тогда какова ценность этой золотой медали? Я бы не мешал спортсменам соревноваться, пусть они покажут, что могут победить", – заявил Фицо в интервью изданию Pravda.

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Скандальные заявления Фицо - последние новости

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы прекратить войну. При этом он заявил, что Киев должен искать компромиссы, ведь Россия не уйдет.

Кроме того, он отличился циничным заявлением после одного из обстрелов Киева российскими войсками, заявив, что жизнь в украинской столице якобы нормальная, и войны там нет.

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