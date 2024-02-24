Джорджия Мэлони указала на важность продолжать оказывать Украине военную поддержку.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что надо продолжать военно поддерживать Украину. Она указала, что путать мир с капитуляцией - это лицемерный подход.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мелони сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо и Канады Джастином Трюдо.

Мэлони заявила, что поддержка Украины со стороны Италии подкрепляется конкретными фактами, в частности, свидетельством этому является сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией.

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"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала справедливым правом ее народа защищаться. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широко используемое слово "мир" с "капитуляцией", как это делают некоторые, - это лицемерный подход, который мы никогда не разделим. Но необходимо систематизировать различные направления действия. Нужен всеобъемлющий подход, который сможет помочь Украине смотреть в будущее", - подчеркнула премьер Италии.

Она отметила, что имеет в виду важность сотрудничества с Украиной в промышленной отрасли, в экономической сфере и по критической энергетической инфраструктуре. Также речь идет о гуманитарной поддержке.

"Сегодняшним подписанием документа мы подтверждаем, что Италия будет продолжать обеспечивать необходимую поддержку свободы и независимости Украины, по отношению к которой была осуществлена агрессия, помогать ей вместе строить свое будущее", - сказала Мэлони.

По ее словам, Италия готова играть ведущую роль в восстановлении Украины. В 2025 году в Италии состоится международная конференция по восстановлению Украины.

"Говорить о восстановлении означает делать ставку на победу Украины, на мирное будущее, на будущее своды и европейское будущее для Украины", - сказала Мэлони.

Как сказано в тексте соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией, Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи в 2022 и 2023 годах и намерена сохранить тот же уровень дополнительной военной поддержки в 2024 году, который будет детально определен путем консультаций с учетом текущих потребностей Украины. В связи с этим Италия уже продлила на весь 2024 год действие соответствующего законодательства, разрешающего дальнейшую военную поддержку.

Гарантии безопасности Украины - последние новости

Украина подписала договоры о гарантиях безопасности уже с несколькими странами. Так, в январе с Великобританией подписало историческое соглашение по безопасности.

16 февраля президент Владимир Зеленский подписал соглашение с Германией. Кроме того, Франция обязалась помочь Украине в защите от РФ.

Также Украина подписала соглашение по безопасности с еще одной страной-членом НАТО - ею стала Дания. А 24 февраля Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой.

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