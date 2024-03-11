Габриэлюс Ландсбергис говорит, что бесконечные дебаты без принятия решений ослабляют Европу.

Бесконечные дебаты без принятия решений во время войны в Украине ослабляют Европу, когда война так близко, "мы должны действовать". Об этом в интервью Ouest-France сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, он одобряет заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки западных войск в Украину перед лицом наступления российской армии.

"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", - подчеркнул дипломат.

Он также считает 2024 год решающим для исхода войны в Украине.

"Ситуация не улучшается, даже если украинцы демонстрируют невероятное мужество. Но решающий характер битвы зависит от западных столиц. ... Война зависит от количества техники. У украинцев в семь раз меньше боеприпасов, чем у России. Это чудо, что им удается устоять. В этом году мы можем увидеть некоторые катастрофические вещи", - отметил Ландсбергис.

Кроме того, он высоко оценил инициативу Чехии закупить 800 тыс. снарядов для Украины.

"Единственный вопрос, который остается гипотетическим, заключается в том, почему это выпадает на долю Чехии или малых стран на восточном фланге, когда у нас есть большие союзники, которые могли бы найти решение. Я счастлив, что Чехия пошла вперед и нашла это. Надеюсь, мы сможем собрать все необходимые деньги", - подчеркнул политик.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал условие передачи Украине доходов от замороженных активов РФ. По его словам, для этого требуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Как сказал Боррель, Евросоюз может использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие для победы. Среди прочего, речь идет о дальнобойных ракетах Taurus, Storm Shadow и SCALP, а также о передовых системах ПВО и боеприпасах.

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