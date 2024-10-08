В бригаде "Лють" говорят, что ситуация в городе очень динамичная.

Силы российской захватнической армии зашли в Торецк, что в Бахмутском районе Донецкой области. Им удалось дойти до шахты "Центральная".

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Артем Джепко. "Российские военные в городе, здесь бессмысленно говорить другое, это действительно так. Они зашли по улице Центральной и дошли до шахты", - признал военный.

По его словам, ситуация в Торецке достаточно динамичная и постоянно меняется. "Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором - россияне, и мы пытаемся их выбить. Поэтому трудно говорить... не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная. Сейчас это могут быть какие-то два-три многоквартирных дома, которые они могут занять, а через час их уже там нет, потому что мы их выбили", - пояснил он.

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Спикер отметил, что оккупация города поставит под удар Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому военные пытается не допустить этого сценария:

"Константиновка будет простреливаться, Дружковка, Краматорск, Славянск. То есть силы РФ будут бить, собственно, и по этим городам. Мы это прекрасно понимаем и прилагаем усилия для того, чтобы этого не было".

Бои за Торецк

Напомним, накануне пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что оккупанты вошли на восточную окраину города, украинские бойцы ведут бои буквально за каждый подъезд.

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сравнивает российскую тактику с битвой за Бахмут, когда оккупанты продвигались ценой значительных потерь личного состава.

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