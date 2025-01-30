Большинство состоятельных россиян распродают свои яхты третий год подряд.

Богатые россияне потеряли более половины самых дорогих яхт. Такие данные приводит The Moscow Times.

"Флот российских богачей потерпел полный разгром после введения санкций странами Запада. Из более чем 70 крупных яхт в лучшие времена к текущему моменту в их распоряжении осталось около трети", - пишет издание.

Большую часть яхт, которые остались, российские богачи перебазировали в ОАЭ.

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В РФ вернули лишь часть флотилии российского президента. По данным центра "Досье", у Владимира Путина было до девяти яхт - самой большой потерей стала 140-метровая Scheherazade, которую задержали в Италии.

Отметим, что ее также относят к бывшему президенту компании "Роснефть" Эдуарду Худайнатову. В распоряжении Путина остались 82-метровая "Грейсфул", 71-метровая "Виктория", 54-метровая яхта "Чайка" и вспомогательное судно "Орион".

В целом примерно треть элитного флота россиян оказалась под арестом. Ранее в Италии задержали 143-метровую Sailing Yacht A Андрея Мельниченко, 58-метровую Lady M Алексея Мордашова и 40-метровую Lena Геннадия Тимченко.

В Испании задержали яхты Crescent Игоря Сечина, Valerie Сергея Чемезова, и Lady Anastasia Александра Михеева.

Меньше всего повезло россиянам, яхты которых задержали в Великобритании и ее заморских территориях. Так, судна Alfa Nero Андрея Гурьева и Axioma Дмитрия Пумпянского ушли с молотка.

Украине почти ничего из этого "не перепало" - лишь яхта Royal Romance Медведчука была передана под флаг нашей страны Хорватией.

Также сообщается, что состоятельные россияне активно распродают свои яхты третий год подряд. Так, в 2024-м от яхты Dar избавился основатель холдинга "Стройгазконсалтинг" Зияд Манасир.

В прошлом году продал свою яхту Александр Джапаридзе, который является основателем буровой компании "Евразия". Речь идет о судне Come Together, которое оценили в 70 млн долларов.

"Свой 65-метровый корабль Ragnar ($85 млн) продал летом 2023 года бывший сотрудник КГБ и экс-глава "Норникеля" Владимир Стржалковский", - добавляют в The Moscow Times. Чаще всего яхты богатых россиян скупали состоятельные американцы.

Что произошло с конфискованными российскими яхтами

В прошлом году УНИАН уже сообщал, что западные стране арестовал некоторые суперъяхты состоятельных граждан РФ. Тогда были надежды, что по крайней мере часть из них будет продана с аукциона, а вырученные средства можно будет отдать Украине.

Впрочем, на практике эти суда оказались не столько ценными "трофеями", сколько финансовым бременем, ведь содержание яхт требовало огромных затрат.

Некоторые из судов просто "исчезли". Так, еще летом 2022-го из сардинского порта Ольбия исчезли яхты, которые считались собственностью белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина.

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